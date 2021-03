279 ontvoerde schoolmeisjes na 4 dagen weer vrijgelaten in Nigeria

Aanvankelijk was sprake van 317 ontvoerde leerlingen, maar dat cijfer blijkt nu niet te kloppen. 279 leerlingen zijn nu vrijgelaten en geen enkel meisje wordt nog gevangengehouden. De vrijgelaten meisjes verblijven nu allen in Gusau, de hoofdstad van de staat Zamfara.



Wie de daders waren, is nog niet duidelijk. In Zamfara opereren verschillende gewapende bendes die erom bekend staan te kidnappen voor geld of om gevangenen vrij te krijgen. Of er voor de vrijlating van deze kinderen losgeld is betaald door de overheid, is nog niet duidelijk.

In Nigeria worden geregeld leerlingen, meestal meisjes, ontvoerd. Zaterdag werden nog 27 leerlingen en 15 volwassenen vrijgelaten die midden februari ontvoerd waren.

De gouverneur van de staat Zamfara kondigde het heuglijke nieuws aan op Twitter: