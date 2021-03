Verenigde Naties over de oorlog in Syrië: "Tienduizenden opgesloten burgers zijn nog vermist"

"De overvloed aan bewijs dat het voorbije decennium verzameld is, is onthutsend", zegt VN-Commissaris Karen Koning AbuZayd. "En toch hebben de verschillende partijen nagelaten om daarover onderzoek te doen binnen hun eigen troepen. Misdaden verhullen lijkt belangrijker dan misdaden onderzoeken, die gepleegd zijn in de detentiecentra."

Grote vraag is of de verantwoordelijken van al die misdaden ooit voor de rechter komen. Vorige week werd in Duitsland voor het eerst een Syriër veroordeeld voor zijn betrokkenheid in Syrië met martelpraktijken. Eén van de overlevenden getuigde over de foltering in een reportage, uitgezonden in Terzake.

Lees verder onder de video: