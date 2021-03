"Pano" onderzoekt getuigenissen over politiegeweld: "Op dat moment dacht ik dat hij dood was"

In zaken van politiegeweld gaat de camera vaak pas aan wanneer het conflict al volop aan de gang is. Maar bij Samer, de uitbater van een restaurant in het Brusselse Sint-Gillis, start de opname uitzonderlijk nog vóór Samer zijn zaak binnenkomt. De bewakingscamera in zijn restaurant laat namelijk zien dat de politie dan al aanwezig is voor een coronacontrole. Samer gaat de documenten halen om te bewijzen dat hij met alles in orde is, maar ondertussen controleert de politie zijn personeel. Eén werknemer blijkt een vervallen verblijfsvergunning te hebben. Wanneer Samer terug is, ziet hij hoe de man geboeid wordt meegenomen. Samer begrijpt er niets van en haalt zijn smartphone boven om te filmen. Vervolgens is op de bewakingsbeelden te zien hoe de situatie escaleert.

“Ze zijn met hun matrak beginnen te slaan. Ze hebben mijn zus en mijn vader geduwd. En daarna hebben ze me een kniestoot in de buik gegeven omdat ik wilde voorkomen dat de politie mijn vrouwelijke personeelsleden zou slaan”, vertelt Samer. Bekijk hier hoe de toestand in het restaurant van Samer escaleert (lees voort onder de video):