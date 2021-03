"Paarden gaan meteen in quarantaine", zegt ruiter Ludo Philippaerts over dodelijk virus bij paarden

Bij Sentower Park in Opglabbeek zijn meteen veiligheidsmaatregelen getroffen. Het paardencentrum schrapt de komende twee weken alle geplande activiteiten op het terrein. Ludo Philippaerts nam niet ver van Valencia deel aan een wedstrijd, maar zijn paarden zijn intussen getest en zijn niet besmet. "De paarden zijn getest, maar ze hadden geen koorts en zijn nu onderweg naar huis", zegt Ludo Philippaerts. "Ze gaan dan dadelijk 3 weken in quarantaine. We doen dan alles toe, niemand komt hier dan nog binnen of buiten. We gaan serieuze maatregelen treffen."