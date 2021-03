Ondergrondse pijpleiding tussen haven van Antwerpen en Ruhrgebied in Duitsland: "15 tot 80 woningen moeten wijken"

De haven van Antwerpen en het Duitse Rührgebied zullen binnenkort in verbinding staan door middel van een ondergrondse pijpleiding. Die pijpleiding is belangrijk om de internationale positie van de haven te verstevigen. Brigitte Borgmans van Omgeving Vlaanderen legt in een gesprek met Radio 2 Antwerpen uit wat het project juist inhoudt: "Het gaat om een strook van 45 meter breed en ongeveer 150 kilometer lang waar in de toekomst verschillende pijpleidingen kunnen voorzien worden. We zullen de pijpleiding voornamelijk gebruiken voor het vervoer van zuurstof en koolstofdioxide (CO2). Wat betekent dat er minder via de weg moet getransporteerd worden."