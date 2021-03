Protest in Meise: "Wij willen geen sociale woningen in de Eversemse velden"

"Ook de Vlaamse bouwmeester heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van sociale woningen in Eversem", zegt Johan De Graeve van het actiecomité. "In zijn rapport staat dat dit geen geschikte plek is. Ten eerste omdat het open ruimte is, en de overheid raadt af om nog te bouwen in open ruimtes. Maar er is ook geen degelijk openbaar vervoer vanuit Eversem, en er zijn geen winkels. Dus als je daar sociale woningen bouwt, ben je als bewoner verplicht om een auto te kopen als je wil voorzien in je dagelijkse behoeften."