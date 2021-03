Ramenwasser uit Melle hot op TikTok door logo's na te tekenen in zeepsop: "4,5 miljoen volgers, niet te geloven"

Bij Radio 2 Oost-Vlaanderen vertelt Tancré hoe het allemaal begonnen is: "Tijdens de eerste lockdown had een maat van mij dat eens getoond. Hij stuurde filmpjes door en ik vond dat heel leuk om te zien. Ik heb dan zelf een account aangemaakt op TikTok en van 't een kwam 't ander." In het begin was het moeizaam, maar toen was er een speciaal moment: "Op een van de filmpjes heeft mijn vriendin mij ten huwelijk gevraagd. Ze zei: als jij de bal in de trampoline kan trappen, dan gaan we trouwen. En ik had de bal heel ver weg getrapt. Zo is het succes begonnen."