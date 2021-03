Red Flame Tine De Caigny speelt volgend seizoen voor het Duitse Hoffenheim

"Alles zal anders zijn. Helemaal alleen naar daar gaan, zonder familie of vrienden, zal sowieso al een aanpassing zijn. Het is ook een harde competitie met veel duels. Maar dat kan alleen maar goed zijn voor mijn ontwikkeling". Hoffenheim zorgt voor verblijf in Duitsland en daar heeft Tine wat de keuze. "Dicht bij het terrein of wat meer in de stad, dat moet ik nog bekijken. En ik kan er ook voor kiezen om alleen te wonen of samen met een andere speelster. Ik weet het nog niet goed, ik zal dat daar eens moeten bekijken, maar nu met corona is dat niet evident".