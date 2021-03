Schilderij van Winston Churchill, dat actrice Angelina Jolie verkocht, voor bijna 10 miljoen euro geveild

De schilder Graham Sutherland zat in de zaal: hij is die behandeling nooit echt te boven gekomen. Zijn portret van Churchill verdween bovendien geruisloos. Later zou uitkomen dat Churchills echtgenote het in haar tuin had laten verbranden, eigenlijk een onvergeeflijke daad van kunstvandalisme. Van het prachtige schilderij blijft enkel een kleine schets over die nog in de National Portrait Gallery in Londen hangt.