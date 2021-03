Seniorenraad en jeugdraad Nijlen werken samen om eenzaamheid te bestrijden

In Nijlen zullen de seniorenraad en de jeugdraad samenwerken om eenzaamheid bij hun inwoners tegen te gaan. Uit een bevraging van Radio 2 blijkt namelijk dat de eenzaamheid in bijna alle Vlaamse gemeenten na 1 jaar corona is toegenomen. Onder meer de gemeente Nijlen wil daar iets aan doen, met blijvende initiatieven voor iedereen. "Eenzaamheid doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, niet alleen bij ouderen", zegt Nathalie Gijsels van het Meldpunt Vereenzaming in Nijlen.