Skatepark van Merchtem dicht na vandalisme

"We beseffen dat het een moeilijke tijd is voor jongeren door het coronavirus, maar vandalisme kunnen we echt niet tolereren", zegt burgemeester Maarten Mast. Daarom zal het skatepark zeker tot en met zondag 7 maart gesloten blijven. Agenten van de politiezone AMOW gaan er patrouilleren en een oogje in het zeil houden. "Er zijn ook al verschillende boetes uitgeschreven van 250 euro. De gemeente Merchtem kent geen samenscholingsverbod, maar als de situatie niet verbetert, komt er zo'n verbod", zegt burgemeester Mast nog.