Sofie zamelt knuffels in voor dierenartsenpraktijk: "Net zoals kinderen voelen ook jonge dieren zich veilig bij knuffels"

De knuffels in Dierenartsencentrum Anthemis in Grimbergen zijn een idee'tje van dierenartsassistente Sofie De Win uit Meise. "Vooral voor kittens en katten die wakker worden na een operatie, om ze gezelschap te geven zodat ze niet alleen in een kooi moeten ontwaken uit narcose. Op die manier voelen ze zich veiliger en proberen we het trauma te beperken. De meeste dieren komen niet graag naar de dierenarts. Dit is iets kleins om ervoor te zorgen dat de dieren met minder stress en angst wakker worden."

De Win haalde de pluchen dieren bij de organisatie #MeiseSchenkt. Eind vorig jaar deed de organisatie een inzamelactie voor gezinnen in armoede. Daarbij werden er massaal knuffels geschonken. "Te veel voor het aantal gezinnen", vertelt De Win. Zij wist meteen wat ze met de knuffels op overschot kon doen. "De pluchen beesten zijn wel vooral bruikbaar voor katten en kittens. Puppy's zullen die binnen de kortste keren kapot bijten en dan bestaat het gevaar dat ze foute dingen inslikken. Bij cavia's en konijnen zetten we dan weer korreltjes die ze kunnen eten na het wakker worden. Die hebben geen baat bij knuffels."