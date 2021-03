Politie zet speciaal opgeleid responsteam in bij gevaarlijke situaties

"De politiemensen die in dat team zitten zijn speciaal opgeleid en bewapend, en ze worden opgeroepen om hun collega's die als eerste ter plaatse zijn, te ondersteunen" zegt Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH). "Ook in onze politiezone hebben we te maken met geweld en gevaarlijke incidenten, en zowel voor de veiligheid van onze eigen politiemensen als voor die van de burgers, is het geen overbodige luxe, om zo'n speciaal opgeleid team constant op de baan te hebben", besluit Baens.

Dit snelle responsteam zal actief zijn in de politiezones in het zuidwesten van de provincie.