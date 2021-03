Spots op West in coronajasje deze zomer in Westouter 

"Het wordt niet het gewone Spots op West zomerfestival zoals we al bijna 20 jaar organiseren in Heuvelland", vertelt Frank Verdru. "Het wordt een theaterweekend onder de noemer "Toch Theater". Elke dag gaan er verschillende theaterwandelingen door. 's Avonds is er een avondvullende theatervoorstelling in openlucht of binnen in een grote loods. Daarna sluiten we af in een open tent op de dorpsontmoetingsplaats met een hapje en drankje waar we ook een miniconcertje zullen organiseren. Geen dansmuziek, maar muziek om van te genieten."

Het zomerweekend vindt plaats van 8 tot en met 11 juli in Westouter.