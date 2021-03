Treinhalte aan bedrijventerrein Haasrode komt iets dichterbij

Werkgeversorganisaties, heel wat instellingen en de stad Leuven vragen al een tijdje naar de halte. Dat plan komt een stapje dichterbij: de Vlaamse en federale administraties van Mobiliteit hebben voor het eerst overlegd over de situatie in Haasrode. Dat liet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten aan Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer (Groen). "Het voorstel ligt al erg lang op tafel," zegt De Martelaer. "De administraties zijn nu aan het praten en hopelijk komt er zo schot in de zaak. Heel veel hangt af van wat NMBS zelf wil toevoegen aan hun investeringsplannen. Wij willen we dit project opnemen in het vervoersplan van 2023-2026."