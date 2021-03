2 Antwerpse game-ontwikkelaars halen 1,2 miljoen euro op via crowdfunding: "Ongelooflijk, we hadden maar 45.000 nodig"

Dungeon Alchemist moet in het tweede deel van 2021 klaar zijn. "Wim en ik zagen dit eigenlijk als een zijproject. We hebben allebei nog andere jobs en projecten. Maar dat miljoen euro zal daar mogelijk iets aan veranderen", vertelt Crombecq op Radio 2. "Of we nu miljonair zijn? Neen, dit geld gaat naar de ontwikkeling, mogelijk schakelen we extra mankracht in. We moeten ook belasting betalen op de inkomsten via crowdfunding dus niet alles komt bij ons terecht. Eén ding is alvast zeker: met zoveel mensen die ons steunen is er toch wat extra druk en moet de lat erg hoog liggen."