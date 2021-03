Twee nieuwe straten in Vilvoorde krijgen vrouwennaam

Burgemeester Hans Bonte (SP.A): “Het is een goede zaak dat de gemeenteraad met deze dubbele beslissing een inhaalbeweging heeft ingezet op het vlak van de vervrouwelijking van de straatnamen. Op deze manier tonen we niet enkel onze aandacht voor meer gendergelijkheid maar brengen we ook twee sterke Vilvoordse madammen permanent onder de aandacht”.