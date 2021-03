Uitgeverij Clavis over problemen bij Boek.be: “Verdwijnen boekenbeurs zou doodjammer zijn”

Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs in Antwerp Expo, verkeert al langer in financiële problemen. Sinds september vorig jaar is de organisatie beschermd tegen schuldeisers en werkt ze aan een herstructureringsplan. In een ultieme poging om de schuldeisers te kunnen betalen, zal Boek.be nu al zijn bezittingen verkopen. Ook voor De Boekenbeurs wordt een overnemer gezocht. Om dat proces in goede banen te leiden, is een gerechtelijk mandataris aangesteld. Die heeft nu tot 19 april om de tijd om een zoektocht naar een overnemer af te ronden, maar die termijn kan nog verlengd worden.

De Hasseltse uitgeverij Clavis hoopt dat De Boekenbeurs zal blijven bestaan. General manager Leon Kustermans: “Het is de jaarlijkse hoogmis van het boek. Je kan de economische return moeilijk inschatten want het gaat er niet alleen om de rechtstreekse verkoop van boeken. Maar sowieso is het voor de promotie van het boek en voor de ontmoeting tussen lezers en auteurs en illustratoren het belangrijkste moment van het jaar. Het zou zonde zijn als dat verdwijnt. In andere landen benijden ze ons dit. Nederland heeft het geprobeerd, en daar lukte het niet om iets gelijkaardigs op poten te zetten.”