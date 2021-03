AstraZeneca-vaccin kan ook voor 55-plussers, zegt Hoge Gezondheidsraad, wat betekent dat voor onze vaccinatiestrategie?

Nee, een advies is nog geen beslissing. De bal ligt nu in het kamp van de politiek, dan komen de verschillende ministers bevoegd voor gezondheid samen. In de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen ging minister van Volksgezondheid Vandenbroucke niet in op vragen over het advies van de Hoge Gezondheidsraad. "Ik heb het advies nog niet gezien", zei hij vanmiddag, "maar als dat het advies is, dan wordt het vaccinatieschema gewijzigd."