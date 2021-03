BEKIJK - Van de frontlinie in Jemen tot vluchteling in België: "De Jemeniet slikt zijn pijn in"

"Kom gerust langs. Ik woon aan de rand van Brugge", zegt onze getuige aan de lijn. Als hij zijn adres stuurt, blijkt dat hij in Blankenberge woont. Een afstand van 15 kilometer tussen Brugge en Blankenberge is voor iemand uit Jemen duidelijk verwaarloosbaar. Het Arabische land is minstens acht keer groter dan België. In Blankenberge ontmoeten we hem: Khalil Muthanna Alomary. We moeten nog even wachten, want zijn les Nederlands is online nog volop bezig.