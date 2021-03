Van Yuval Harari tot Geert Mak en David Van Reybrouck: geschiedenis is populair in boekentips

Hoe populair zijn boeken over gebeurtenissen of trends in het verleden? Dat valt op te maken uit de verkoopscijfers: denk aan de recente successen van "De Bourgondiërs" van Bart Van Loo, "Leopold II" van Johan Op de Beeck of "Revolusi" van David Van Reybrouck. Maar ook positieve recensies spelen een rol en ook mond-aan-mondreclame, niet alleen van vrienden of familieleden maar ook bijvoorbeeld via tips van bekende mensen.