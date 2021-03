Verenigde Staten leggen sancties op aan Russische topfiguren en bedrijven wegens aanslag op opposant Navalny

De Amerikaanse regering neemt gerichte sancties tegen zeven hoge Russische ambtenaren en een aantal bedrijven. Aanleiding is de vergiftiging en de veroordeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De VS doet dat in overleg met de Europese Unie die gelijkaardige sancties treft. Het gaat om een breuk met het beleid van ex-president Donald Trump die sancties tegen Rusland niet genegen was.