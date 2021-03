Volvo wil tegen 2030 alleen nog elektrische auto's bouwen en gaat die volledig online verkopen

Eerder werd al bekend dat dat nieuwe model in de Volvo-fabriek in Gent gebouwd zal worden. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in Gent, want het aantal jobs bij Volvo Gent stijgt hierdoor van 6.500 naar 6.800. In de fabriek moeten volgend jaar al 135.000 volledig elektrische wagens gebouwd kunnen worden. Een derde van de auto’s die vorig jaar in Gent gebouwd zijn, was elektrisch of hybride.

Opvallend is dat Volvo zijn elektrische auto's alleen nog online zal verkopen. Welke gevolgen dit zal hebben voor de Volvo-dealers, zegt Volvo niet in het persbericht over de omslag.