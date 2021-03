358.821 vaccins liggen in de frigo: waarom een beslissing over sneller vaccineren zo belangrijk is

Maar de cijfers van covid-vaccinatie.be worden vanuit Vlaanderen genuanceerd. In die zin dat het volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid niet meer dan normaal is dat er een stock is. "Met nul vaccins in de frigo, valt alles stil", zegt woordvoerder Joris Moonens. "Zo'n stock is een rollend ding: er komen er binnen en er gaan er buiten. Het is niet dat er in de frigo liggen waarmee we niets gaan doen."