Ook het gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden is niet geheel inclusief. Uit een studie van Prof. Dr. Joz Motmans uit 2018 bleek dat 22% van alle transgender personen zichzelf als non-binair identificeert in België. In de VS omschrijft 33% zich als non-binair en in de EU is dat 36%.



Wat blijkt? In de praktijk is het moeilijk om zo door het leven te gaan. Denk maar aan alle officiële documenten waar men je geslacht vraagt en je enkel kan kiezen tussen ‘man’ of ‘vrouw’. Maar hoe je het ook draait of keert, we passen allemaal onbewust niet-inclusief en/of seksistisch taalgebruik toe.



De oplossing? Genderinclusief taalgebruik. Genderinclusief taalgebruik is de sleutel tot niet-seksistische, inclusieve en gendergelijke communicatie. Het vermijdt namelijk woorden die als discriminerend, bevooroordeeld of hoogmoedig worden ervaren door bepaalde groepen. Het maakt komaf met genderstereotypering en brengt sociale verandering teweeg. Dit alles is dan ook de reden van mijn pleidooi en waarom we beter ‘die’ zeggen in plaats van ‘hij/zij’.