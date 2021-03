Wereldwijd opnieuw meer CO₂-uitstoot dan voor de coronapandemie: "Dit is een waarschuwing"

De scherpe duik in onze wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vorig jaar was dus een kort leven beschoren.

Vorig jaar stootten we door de coronacrisis in totaal ongeveer 7 procent minder uit dan in 2019, wat toevallig eigenlijk de daling was die nodig was om de doelstelling van 2030 te halen, en op langere termijn die van het Klimaatakkoord van Parijs. Het is de bedoeling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en als het even kan anderhalve graad.

Maar in december 2020 zaten we dus globaal aan 2 procent meer aan uitstoot door het gebruik van fossiele energie als olie, gas en steenkool dan in december 2019.

IEA-directeur Fatih Birol had het over "een duidelijke waarschuwing". Onze omschakeling naar andere energiebronnen moet echt sneller verlopen, "want anders missen we de historische kans om van het jaar 2019 ons definitieve piekjaar in uitstoot te maken."