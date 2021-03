WHO voorspelt gehoorschade bij 1 op de 4 mensen in 2050

Een op de vier mensen wereldwijd zal in 2050 last hebben van gehoorproblemen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar eerste rapport over gehoorschade. Nochtans kunnen veel van de oorzaken van gehoorschade, zoals infecties, ziektes, geboorteafwijkingen en blootstelling aan lawaai, voorkomen worden.