Wichelen steekt inwoners hart onder de riem met 'De warmste gazette'

"Ik denk dat het voor elke burgemeester een zware periode is geweest, maar er is toch één moment tijdens de lockdown dat ik mij echt herinner. We zaten met een zware besmetting in ons woonzorgcentrum en daar zijn toen ook heel wat mensen overleden. Elk overlijden is er een te veel, maar op mijn verjaardag is er iemand overleden die ik heel goed gekend heb toen ik nog een kind was. Dat overlijden is toen heel zwaar binnengekomen. Omdat er toen een soort van onmacht mij overviel, een gevoel dat we tegen iets aan het vechten waren dat we moeilijk onder controle kregen".