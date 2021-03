Wie nu de V-test doet, kan tot 300 euro besparen op energiefactuur: "Het blijft lonen om op tijd en stond te veranderen"

Op de website van de VREG kan je de V-test doen. Een test waarmee je kan berekenen of je ergens een goedkoper energiecontract kan afsluiten. De VREG houdt ook cijfers bij van de gemiddelde besparing die een verandering van energieleverancier je kan opleveren. Uit de meest recente cijfers blijkt dat je tot 309 euro kan besparen als je nu verandert.

Tot 309 euro goedkoper voor elektriciteit en aardgas

Leen Vandezande, de woordvoerder van de VREG, geeft extra uitleg bij dat besparingscijfer. "De VREG berekent elke maand hoeveel een gemiddeld gezin kan besparen voor elektriciteit en aardgas. Die 309 euro is dus een optelsom van de totale besparing voor de twee energiecontracten samen."

Maar de VREG maakt ook een aparte berekening voor het besparingspotentieel bij elektriciteit en aardgas apart. "Een gezin dat enkel elektriciteit verbruikt, kan per jaar gemiddeld 113 euro door over te stappen. Voor aardgas ligt het bedrag nog hoger. Een gezin kan gemiddeld bijna 200 euro besparen door te veranderen van energieleverancier", zo vertelt Vandezande.

Doorsneeverbruik van een gemiddeld gezin

De cijfers die de VREG voorlegt zijn gemiddelden. Vandezande vertelt hoe de VREG aan die bedragen komt. "In de berekening maken we een gemiddelde prijs van alle energiecontracten die vandaag worden aangeboden op de markt. En dat bedrag gaan we vergelijken met het goedkoopste contract dat vandaag wordt aangeboden. Dat verschil gaan we toepassen op het doorsneeverbruik van een gezin voor elektriciteit en aardgas."

Omdat de berekening van het besparingspotentieel voor elektriciteit en aardgas uitgaat van gemiddelden zal niet iedereen evenveel besparen. "Sommige mensen die al een voordelig contract hebben, zullen nog amper kunnen besparen. Maar er zijn er ook een pak die nog veel meer kunnen besparen", aldus Vandezande.

Enkel besparen op energiekost

Heel wat luisteraars laten De Inspecteur weten dat ze onmogelijk nog 309 euro kunnen besparen op elektriciteit en aardgas. Marc D'Hollander schrijft dat hij een energiefactuur heeft van om en bij de 1000 euro per jaar. "Ongeveer 700 euro daarvan bestaat uit taksen en heffingen. De overige 300 euro is de werkelijke kostprijs van energie. De besparing van de V-test slaat alleen op kostprijs voor energie."

Vandezande bevestigt dat je enkel kan besparen op de prijs van energie. "Door het wisselen van leverancier zal je niet besparen op de kostprijs voor nettarieven en de heffingen. Nu, die nettarieven en heffingen worden aangerekend op basis van je kilowattuur. Dus als je minder verbruikt, zal dat bedrag ook zakken. De btw wordt voor een stuk ook berekend op je de energiecomponent van je factuur. Dus hoe goedkoper dat aandeel wordt, hoe minder btw je daarop betaalt."

Prijzen zonder korting

De resultaten die je te zien krijgt als je de V-test doet, zijn altijd prijzen inclusief btw maar zonder korting. De VREG kiest er heel bewust voor om kortingen niet mee te nemen in de lijst met voorstellen. Maar Vandezande wijst erop dat het de moeite loont om daar wel naar op zoek te gaan. "Wij raden mensen altijd aan om eerst de V-test te doen. Dan zie je welke contracten voor jou interessant kunnen zijn. Op basis van dat resultaat kan je dan contact opnemen met een leverancier en vragen of er een korting mogelijk is."

Al mag je je ook niet te veel laten leiden door die kortingen. Vandezande wijst op een aantal addertjes die onder het gras kunnen zitten. "Een korting is enkel van toepassing op een stukje van je energiefactuur. Enkel op de energiecomponent en niet op de nettarieven of de heffingen. Vaak zijn er ook voorwaarden aan verbonden. Zo zijn er leveranciers die het voordeel pas toekennen als je minstens een jaar klant blijft."

Wat als je nog geen energiecontract hebt?

Sommige mensen hebben vragen bij het nut van de V-test als je nog nooit een energiecontract hebt afgesloten. De Inspecteur krijgt een vraag van een jonge twintiger die binnenkort voor het eerst alleen gaat wonen. "Ik heb nog nooit een energiecontract afgesloten. Ik heb geen idee wat mijn verbruik is en ik heb ook geen facturen die ik kan voorleggen als referentie. Heeft die V-test dan wel zin?"

Volgens Vandezande is de V-test zelfs in dat geval wel een nuttig vertrekpunt. "De test is uiteraard accurater als je een reëel verbruik kan ingeven. Maar je kan ook een V-test doen op basis van een geschat verbruik. Zo krijg je toch een idee van de prijzen en de bijhorende contracten die er op dit moment te vinden zijn."

Niet veranderen als je sociaal tarief hebt

Het sociaal tarief is bij elke leverancier hetzelfde. De VREG raadt het niet aan om te veranderen, tenzij je natuurlijk niet tevreden bent over de service van die leverancier.

Brusselaars kunnen Brugel raadplegen

Als je in Brussel woont, kan je geen gebruik maken van de V-test aangezien dat de vergelijkende test is van de Vlaamse energieregulator.

Maar ook de Brusselse regulator Brugel heeft een vergelijkende test. Je kan die hier doen.