Wijkagent in Menen gaat niet akkoord  met politiecontrole van collega's in ijssalon

In eerste instantie zal er met de man gepraat worden. "Dat is iemand die we waarderen, waar we ook bekommerd om zijn", zegt Vannieuwenhuyse nog. "Dus we hopen op een serene manier het debat te kunnen voeren en hem duidelijk te maken dat alcohol verkopen aan een ijsjeskraam iets anders is dan in pakweg een tabakszaak. Hopelijk is de zaak daarmee dan afgesloten. We hebben nu echt wel andere katten te geselen. Het is belangrijk dat de vrede in het korps terugkeert, dit moet dus stoppen."