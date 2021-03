Zuidoost-Azië vraagt junta in Myanmar om geweld te stoppen, maar vindt sancties voorlopig overbodig

De Association of South East Asian Nations (Asean) werd in de jaren 60 opgericht als een club van pro-westerse staten in de regio. Sindsdien is die groep uitgebreid tot tien lidstaten met soms totaal verschillende regimes. In de Filipijnen en Maleisië is er een democratische traditie, Singapore en Maleisië zijn eerder "geleide democratieën"; Vietnam en Laos zijn communistische eenpartijstaten, Cambodja, Thailand en Myanmar zijn staten met een quasi-almachtig leger en bijhorend politiek apparaat en het sultanaat Brunei is een absolute monarchie. Het hele blok is ook een economische wereldspeler in wording.