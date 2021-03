Zutendaal probeert inwoners te entertainen met online jaaroverzicht: "Om golf van solidariteit te tonen"

"Ook in Zutendaal hebben we in 2020 bijna alle evenementen moeten annuleren", vertelt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP). "We hebben onze bewoners moeten missen en de bewoners ook elkaar." Maar de gemeente wou toch graag iets van amusement aanbieden, en dat is uiteindelijk een video van een half uurtje geworden, een jaaroverzicht van 2020 in Zutendaal. "We hebben het afgelopen jaar ook een golf van sollidariteit gezien in onze gemeente, en die beelden hebben we er ook in verwerkt", zegt Schrijvers.

In het jaaroverzicht zitten ook enkele fragmenten uit televisieprogramma's waarin inwoners aan bod kwamen. Het gaat dan onder meer om Brenda uit Down the road, Jasper Colla uit Bake off junior en Femke Schaepkens uit The Voice junior.

De video is een succes en op enkele dagen tijd al 1.200 keer bekeken op het You Tube kanaal van Zutendaal.