BEKIJK: 1 op de 10 burgemeesters had zoveel stress tijdens coronajaar dat hij zelfs aan stoppen heeft gedacht

Minder slaap, minder tijd voor zichzelf en hun gezin en veel meer stress en emotionele druk. Zo kan je het afgelopen coronajaar voor de Vlaamse burgemeesters samenvatten. Meer dan 60 procent van de burgemeesters heeft al veel stress gehad en de helft geeft toe dat ze het emotioneel zwaar heeft. Als belangrijkste oorzaak noemen de burgemeesters de vele overlijdens. Zowel in hun eigen omgeving, denk maar aan familieleden of goeie vrienden die zijn overleden aan corona, als ruimer in de gemeente en vooral ook in de woonzorgcentra. Daar voelen ze zich machteloos tegenover. En dat gevoel knaagt, zo blijkt.

Ria Beeusaert (CD&V) is burgemeester van Lichtervelde: "Ik ben 58 jaar en woon ook al 58 jaar in Lichtervelde. Ik ken heel veel mensen. Afgelopen jaar werd ik geconfronteerd met zoveel mensen die ziek werden en overleden. Dat heb ik heel intens meegemaakt: het heeft me zo hard aangegrepen."