19 agenten politiezone Vilvoorde en Machelen krijgen vaccin van overschotten: "Snel gaten in de reservelijsten opvullen"

"Er zijn een aantal categorieën van mensen die prioritair aan bod komen, zoals de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA), omdat die zeer snel ter plekke kan zijn want die rijden sowieso rond in de stad", zegt Bonte. "Het komt er dus op neer dat als er in de vooravond rond 17:00u vastgesteld wordt dat als er 20 vaccins over zijn, dat we dan gaan kijken wie we zo snel mogelijk kunnen mobiliseren."