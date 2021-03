App van de recherche moet daders sneller voor de rechter brengen

AppREM (recherchemanagement), de app waarmee alle politiezones in de toekomst zullen werken, is ontwikkeld door de politiezones Limburg Regio Hoofdstad en kanton Borgloon, samen met het parket Limburg.

"We zochten al langer een online tool om alle lopende onderzoeken overzichtelijk in kaart te brengen. Zo ontstond het idee voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app die snel een volledig overzicht geeft van al deze dossiers," zegt Dorien Baens van Limburg Regio Hoofdstad. De politie in Borgloon ontwikkelde de app. De politiezone in Hasselt nam, na een testperiode van een half jaar, de app in augustus in gebruik. Ondertussen zitten er al 150 dossiers in de app. Ook in de zone Borgloon zijn de rechercheurs er nu mee aan de slag gegaan.