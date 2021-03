ArcelorMittal stelt nieuwe groene hoogoven voor: “Op termijn zal het extra jobs opleveren in de regio”

De nieuwe hoogoven kost zo’n 195 miljoen euro, maar die investering was nodig want hoogovens zijn van groot belang voor de staalgigant. “Zo’n hoogoven is een enorme energiemachine. Er wordt meer energie in omgezet dan in een grote kernreactor van Doel bijvoorbeeld”, vertelt Van Vlierberghe.

Bij de vernieuwing van de hoogoven vond de CEO het belangrijk om ook de klimaatambities van het bedrijf waar te maken: “Deze installatie wordt niet alleen een grote energiemachine. Het wordt wellicht ook de grootste recycleer 'unit' van het land, waar we geleidelijk aan grondstoffen vervangen door afvalstoffen.”