AZ Rivierenland zet nieuw gebouw op campus Rumst

In Rumst is de eerste steen van het nieuwe gebouw van AZ Rivierenland gelegd. Volgens Michel Craninx, lid van de medische raad van AZ Rivierenland, komt dat geen moment te vroeg: "De nood was hoog, dus we zijn blij dat de bouw gestart is." AZ Rivierenland was al een tijdje bezig met het renoveren van de gebouwen op campus Rumst, maar nu komt er dus ook een nieuw gebouw bij.