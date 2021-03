AstraZeneca ook bij 55-plussers, geen uitstel tweede Pfizer-dosis: dit hebben de ministers van Volksgezondheid beslist

Vlaams minister Beke zei vanmiddag in het parlement (nog voor het overleg) dat de mogelijkheid om het interval op te trekken wel betekent dat er meer risico genomen kan worden, en dat niet alle tweede dosissen van Pfizer gereserveerd in stock moeten blijven liggen. Daardoor kan het Pfizer-vaccin al in de week van 29 maart structureel worden ingezet in de vaccinatiecentra, dat is 1 week vroeger dan gepland. Ook minister Vandenbroucke bevestigt dat de buffers kunnen worden afgebouwd.

