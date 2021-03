Burgemeester Turnhout: "Wegvallen sociaal leven voelt zoals stoppen met roken"

Van Miert zit al sinds 2006 in de lokale politiek en is vertrouwd met het sociale leven dat daarbij komt kijken. Het is net dat dat hij het meeste mist. "Als lokale mandataris ga je regelmatig naar recepties, culturele activiteiten, jubilarissen. Dat viel plots allemaal weg. Ik had opeens veel tijd en was veel thuis. Tot grote vreugde van mijn vrouw. Maar nu mis ik dat wel", zegt Van Miert.