Coronabesmettingen in scholen voortaan snel in kaart gebracht dankzij sneltestcentra: "Resultaat na 15 minuten bekend"

De sneltestcentra zijn een initiatief van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's), maar de tests worden afgenomen door vrijwilligers van het Rode Kruis. Die mensen hebben daar een speciale opleiding voor gekregen.

In Beringen is het sneltestcentrum ingericht in de kelder van het CLB. "Normaal gezien weten we na 15 minuten al het resultaat van zo'n test", vertelt Tibo Oeyen Maex. "Alleen wie uitgenodigd is, kan een test laten afnemen. Het is echt bedoeld voor leerlingen en leerkrachten die op school een hoog risicocontact hebben gehad."