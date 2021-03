De Gentse universiteit onderzoekt of soja ook in Vlaamse grond groeit

" In één gram aarde kan je ongeveer een miljoen bacteriën terugvinden", zegt professor Sofie Goormachtig van de UGent. "Vooral Rhizobium-bacteriën kunnen nauw met soja leven." In 1000 Vlaamse tuinen zal onderzocht worden of de sojaplant gedijt. " In mei moeten de tuiniers zaaien, en om de zoveel weken moeten ze doorgeven hoe het met de planten gaat. Of het een succes wordt, hangt af van bepaalde bacteriën in de bodem, want zij zorgen ervoor dat de sojaplant groeit en zaden van goeie kwaliteit levert. We voorspellen dat in 20 procent van de tuinen dat het een succes wordt en dat er wortels gevormd worden"

Einddoel is om landbouwers bij ons duurzame soja te laten verbouwen, want nu voeren we per jaar 800.000 ton in, vaak uit Brazilië of Argentinië. Daar wordt Amazonewoud gekapt of platgebrand, om er soja te kweken.