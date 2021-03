De werken aan de binnenkant van de Boekentoren zijn afgerond: “Het gaat om 30 kilometer aan boekenrekken”

Het gebouw is een ontwerp van Henry Van de Velde, die in 1933 de opdracht kreeg een universiteitsbibliotheek in Gent te ontwerpen. De toren is 66 meter hoog. Negen jaar geleden zijn renovatiewerken gestart en na de buitenwerken, is nu ook de binnenkant van het gebouw af. “Nu staat het in zijn pure vorm klaar als bibliotheek. Het is echt een uniek moment”, vertelt Moreels. De komende maanden gaan de boekenrekken gezet worden. Dat zal in totaal 30 kilometer lang zijn. “Het gebouw staat nu leeg, die gaan we vullen met meubels en boeken. .”