Dendermonde blaast traditie nieuw leven in en plant notelaars op dijken: "Iedereen mag ze komen rapen"

“Het oude gebruik om notelaars te planten op dijken was ook in Dendermonde traditie”, zegt schepen van Natuur Lien Verwaeren (CD&V). “Noten werden geoogst en het hout kende tal van toepassingen. In Baasrode zou er van de notenschillen vroeger zelfs cognac zijn gestookt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de meeste van die dijkaanplantingen met okkernoot verdwenen voor de productie van geweerkolven. Intussen zijn er op verschillende plekken al notenbomen heraangeplant, nu dus ook in Grembergen.”