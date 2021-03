Een dierenasiel in Leuven is nog niet voor morgen: "We zoeken nog een geschikte locatie en voldoende financiële middelen" 

"Het is niet evident om daarvoor een geschikte locatie te vinden omdat je voldoende ruimte nodig hebt, maar er ook voldoende afstand moet zijn tussen woningen", zegt schepen Thomas Van Oppens. "Er moet vaak af en aangereden worden, en de combinatie van al die factoren maakt het moeilijk om een geschikte locatie te vinden." Maar naast de praktische kant, is Leuven ook nog op zoek naar financiële middelen: "Leuven heeft een bedrag opzij gezet, maar verschillende gemeenten zullen een bijdrage moeten leveren, maar ook zeker van de hogere overheden als de Provincie en Vlaanderen."

Sinds begin februari werkt de stad samen met het asiel van Mechelen, en heeft het de samenwerking met de zorghoeve in Kortenaken stopgezet. Dat komt omdat De Zorghoeve ondanks hun verhuizing van Bertem naar Kortenaken niet kan voldoen aan de ambities van het Leuvense stadsbestuur, meent Van Oppens. “Voorlopig hebben we geen alternatief dicht bij huis, maar we blijven zoeken”, aldus de schepen. Een loods in Holsbeek was even in beeld, maar dat blijkt na onderzoek toch geen optie.