Dieven stelen je auto zonder sleutel: "Bewaar je autosleutel in een metalen doosje"

De Gent geeft enkele tips om diefstal van je wagen te vermijden: "Eerst en vooral raden wij aan om de wagen binnen te zetten wanneer je over een garage beschikt. Als dat niet kan, is het aangewezen om je sleutel zo ver mogelijk van de straatkant te leggen. Zo vergroot je de afstand tussen sleutel en auto. En dan is de kans al kleiner dat iemand zomaar in je auto raakt. Een andere tip is om je sleutel in een metalen of loden doosje te steken. Die materialen houden het signaal tegen waardoor je auto vergrendelf blijft."