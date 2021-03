Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg raadt kleuterjuffen af om zich nu al te laten vaccineren: "Laat eerst je moeder aan de beurt"

Sprak Sauwens dan voor zijn beurt? "In de werkgroep hadden we afgesproken om de uitnodigingen in te trekken, maar de burgemeester is geen lid van die werkgroep. Ik heb onze bezorgdheid dus zelf naar buiten gebracht", vertelt Hendrickx. "We kunnen de kleuterjuffen het vaccin niet weigeren, de vaccinaties gaan dus gewoon door zoals gepland, tenzij ze zich zelf afmelden."