Drie gemaskerde mannen vallen binnen in sigarettenwinkel in Meer

De Tabak Shop aan Meerdorp in Meer (Hoogstraten) is dinsdagavond iets na 18 uur overvallen door drie gemaskerde mannen. Een van had een machete bij. De bediende in de winkel liep lichte verwondingen op na een schermutseling. De daders zijn zonder buit moeten vluchten.

De drie mannen stapten iets na 18 uur de winkel binnen en een van hen haalde meteen een machete boven en bedreigde daarmee de bediende die achter de toonbank stond. Het kwam uiteindelijk tot een schermutseling met de overvallers waarbij de bediende lichte verwondingen opliep. “De drie mannen zijn daarna zonder buit moeten vluchten”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Onze ploegen hebben nog een zoekactie gehouden, maar dat leverde niets meer op.” Mogelijk zijn de daders gevlucht in de richting van de E19 en stond er wat verderop een vluchtwagen klaar.

Tabak Shop in Meer werd in het verleden al meermaals het slachtoffer van inbrekers, ramkrakers en overvallers.