De hele dag door zijn we met eten bezig, maar meestal staan we niet echt stil bij het verhaal achter het eten dat we elke dag in onze mond stoppen. En dat terwijl voeding bijna een derde van onze totale ecologische voetafdruk bepaalt. De helft daarvan heeft te maken met het vlees dat we eten. De oplossing? Duurzamer eten. Maar wat betekent dat? En hoe makkelijk of moeilijk is dat? KLAAR-presentatrice Louise Hoedt vraagt het aan onderzoekster Tessa Avermaete.