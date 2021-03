Provincie West-Vlaanderen geeft extra steun aan vrijwilligers van het North Seal Team

Veel mensen komen te dicht bij de dieren, omdat ze denken dat de zeehonden ziek zijn. Of ze willen een foto maken. Daarom werd de organisatie North Seal Team opgericht. "Net na de eerste lockdown zijn we begonnen met een oogje in het zeil te houden op de ligplaatsen van de zeehonden, om ze te beschermen tegen de grote massa", vertelt Inge De Bruycker van het North Seal Team.

"In Oostende alleen al hebben we 21 vrijwilligers die de klok rond de strekdam in het oog houden. Al zijn we natuurlijk momenteel beperkt door de avondklok. Maar intussen is de vereniging al uitgebreid naar de volledige kustlijn. Zo hebben we in elke kustgemeente een aantal vrijwilligers." Die vrijwilligers worden dan opgeroepen als er zeehonden te zien zijn.