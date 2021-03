EVP stemt over strenger reglement, stapt Orban zelf uit de Europese groep?

Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban stapt waarschijnlijk uit de EVP-groep in het Europees Parlement. Op dit moment stemt de Europese Volkspartij over een herziening van een intern reglement waardoor leden van de groep geschorst en zelfs uitgesloten kunnen worden. Orban had dit er weekend mee gedreigd dat Fidesz uit de Europese groep zou stappen als het reglement zou worden goedgekeurd. Volgens een Hongaarse krant zou Orban nu de daad bij het woord voegen.